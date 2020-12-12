İngiltere Savunma Bakanı geride kaldıklarını bu sözlerle itiraf etti: TÜRK SİHA'ları düşmana gerçek zorluklar yaşattı

İNGİLTERE, SAVUNMA BÜTÇESİNİN KULLANILMASINDA BİR TAKIM "ZOR KARARLAR" ALINACAK

Wallace, İngiltere'nin, savunma bütçesinin kullanılmasında ve bazı eski askeri programlarda kesinti yapıp yapmama konusunda birtakım zor kararlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bazı askeri programlardan vazgeçebileceklerinin sinyalini veren Wallace, "Bazı zor seçimlerin yine de yapılması gerekecek. Ancak bu seçimler yeni alanlara, yeni ekipmanlara ve yeni çalışma yöntemlerine yatırım yapmamıza izin verecek. Bazen nitelik nicelikten veya mükemmel iyiden önce gelir." dedi.