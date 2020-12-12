İzmit belediyesinin sebep olduğu köpek katliamında yeni gelişme

Kocaeli İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri, Cuma sabahı farklı noktalarda 3 sokak köpeğini uyuşturucu oklar ile öldürülmüş bir halde buldu. Köpeklerin öldürüldüğünü anlayan vatandaşlar durumu önce Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ'a bildirdi. Olay yerine geldiğinde 3 farklı noktada 3 sokak köpeğinin iğne ile öldürüldüğünü gören Ketanağ, gözyaşlarına hâkim olamadı. Köpeklerin başında uzun süre ağlayan Ketenağ, daha sonra durumu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ile Tarım İl Müdürlüğü ve Belediye ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

4 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında havalı tüfekler ile bölgede dolaşan kişilerin önce bölgeye geldikleri araç tespit edildi. Aracın İzmit Belediyesine ait olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili 4 kişinin tespiti yapıldı. İzmit Belediyesi çalışanları olduğu öğrenilen şahıslar, emniyette İfadeleri alındıktan sonra serbest kaldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının Pazartesi günü olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatacağı öğrenildi.

İZMİT BELEDİYESİ'NDEKİ KÖPEK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ SAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Kocaeli'nin gündemine oturan Köpek katliamları ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada basında çıkan haberlerin ihbar olarak kabul edilerek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan ön araştırmanın tamamlandığı belirtildi.

İZMİT BELEDİYESİ GÖREVLİLERİ

Savcılık tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Olayın, İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğne ile vurulduktan sonra telef oldukları öğrenilmiştir. Söz konusu olaya sebebiyet veren, kastı ve kusuru bulunan İzmit Belediyesi görevlisi veya görevlileri hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmamız titizlikle devam etmektedir. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PERSONEL AÇIĞA ALINDI

İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesinde yaşanan köpek katliamında savcılığın yazılı açıklaması sonrasında, İzmit Belediyesi'de bir açıklamada bulunarak personelin açığa alındığını duyurdu.



Kocaeli'nde gündem olan, İzmit Yahya Kaptan Mahallesindeki sokak köpeği katliamı ile ilgili olarak, Savcılığın resmi açıklamada bulunması ve olayı gerçekleştirenlerin İzmit Belediyesi çalışanlarının olduğunun tespit edildiğine yer vermesi sonrasında belediyeden jet hızında açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yahya Kaptan Mahallesi'nde gerçekleşen köpek ölümleriyle ilgili olarak açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir. İzmit Belediyesi olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz. Saygılarımızla"