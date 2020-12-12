Okey masalarında Korona cezası yediler! İkinci defa mühürlendi!

İstanbul Kağıthane'de Okey oynatılan iki kafede Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan 21 kişiye 66 bin 780 lira para cezası kesildi. Adreslerden birinin aynı gerekçeyle 14 Kasım tarihinde mühürlendiği ortaya çıktı. İş yeri sahibi gözaltına alındı. Adrese ikinci defa mühür vuruldu. O anlar polis kameralarına yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde ve Gürsel Mahallesi'nde iki kafe Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından denetlendi. İki adreste maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları saptanan ve Okey oynadıkları tespit edilen toplamda 21 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 66 bin 780 lira idari para cezası kesildi. Adreslerden birinin aynı gerekçeyle 14 Kasım 2020 tarihinde mühürlendiği ve adreste Okey oynandığı belirlendi. "Mühür Fekki" gerekçesiyle yasal işlem yapılan iş yeri sahibi H.S. gözaltına alındı. Adresler ise mühürlendi. O anlar polis kameralarına yansıdı.