Emniyet Müdüründen polis adaylarına ders niteliğinde sesleniş!

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Okulu'nda öğrencilere konuşma yaptı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde görev arkadaşlarını şehit veren Alper, polis adayı öğrencilere ders niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Alper konuşmasında; "Sadakat öyle bir kavramdır ki, sadakat insanın yüreğinde olur. Ben 14 yaşında Polis Koleji'ne girdiğimde bu devletin bugün size dağıttığı gibi benim çorabımı verdi, benim ayakkabımı verdi, benim atletimi, donumu verdi, hadi onu da söyleyeyim. Bu devletim bana 14 yaşımda beri hak etmediğim o kadar çok değer verdi ki… Ama bende onun karşılığında ne verdim? Sadakat verdim. Sadakat, vermeyen hainler ne yaptı? İşte bugün Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Okulu'nda ismi olan Meriç Alemdar'ın başına bombayı attılar. Allah belalarını versin!" dedi.

Alper, "Senin annenden babandan, benim annemden babamdan, bizim kıt kanaat vergilerimizden aldı, o hainleri Amerika'ya gönderdi. Pilotluk öğretti, tank sürmeyi öğretti. Ama o tankı benim kendi vatandaşımın üzerine sür diye öğretmedi. Savaşta düşmanın üzerine sür diye öğretti." ifadelerini kullandı.

Yaşının 50 olduğunu belirten Alper, "Hayatta görülecek birçok şeyi gördüğümü düşünüyordum. Ta ki 2016 yılının 16 Temmuz günü bir Türk helikopterinin içindeki sözde asker kıyafeti giymiş hainlerle Yunanistan'a teslim olduğu gün ben bittim. Dedim ki demek görecek çok şeyimiz varmış her şeyi gördüğüme inanırdım ama üzerinde Türk üniforması olan hainin Yunanistan'a teslim olacağı aklıma bile gelmezdi." şeklinde konuştu.

Alper sözlerini şöyle sürdürdü: "Liyakatliydi, evet. Çok iyi F16 kullanıyordu, çok iyi tank kullanıyordu. Ama o tankı kendi halkının üzerine sürdü. Bombaları Özel Harekat Dairesi'nde benim aslanlarımın üzerine attı. Meriç Alemdar orada şehit oldu, Zafer Koyuncu orada şehit oldu. Zeynep Sağır orada şehit oldu. Önder Güzelci benim kardeşim orada şehit oldu. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Onlar yüce oldular, onlar aziz oldular, bu hainler de zelil oldular!"