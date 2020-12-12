Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 12 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 12 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

TEST SAYISI: 189.065

VAKA SAYISI: 29.136

HASTA SAYISI: 5.203

VEFAT SAYISI: 222

İYİLEŞEN SAYISI: 20.191

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.809.809

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.581.565

Son dakika haberi... Koronavirüste iyimser tablo! Bakan Koca'dan aşı mesajı!

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım

11 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 208.873

VAKA SAYISI: 32.106

HASTA SAYISI: 5.607

VEFAT SAYISI: 226

İYİLEŞEN SAYISI: 5.516

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.780.673

AĞIR HASTA SAYISININ ARTIŞ HIZI DURAĞANA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu.

10 ARALIK VERİLERİ

TEST SAYISI: 206.202

VAKA SAYISI: 30.424

HASTA SAYISI: 5.918

VEFAT SAYISI: 220

İYİLEŞEN SAYISI: 5.232

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.748.657

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:



Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.