Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi! Bin 700 yıllık Kybele heykelini Türk Hava Yolları taşıdı

60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi! Bin 700 yıllık Kybele heykelini taşıdı

Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan Roma dönemi eseri olan bin 700 yıllık ‘Kybele Heykeli’, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın büyük gayretleri sonrasında ABD’den Türkiye’ye getirildi. , taşıdığı heykelle ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “Değer taşıyoruz! Tarih öncesi dönemlerden beri bolluğun, bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele heykelini ait olduğu topraklara taşıdık."

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 13.12.2020 13:42 Son Güncelleme: 13.12.2020 13:43 ABONE OL
60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi! Bin 700 yıllık Kybele heykelini Türk Hava Yolları taşıdı

Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan Roma dönemi eseri olan "Kybele", 60 yıl aradan sonra ana vatanı Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından Kybele Heykeli için "Doğduğu topraklara hasret 60 yılın ardından Kybele, nihayet Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Türkiye'de... Bu toprakların mirasına bir bir sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

BİN 700 YILLIK HEYKELİ THY TAŞIDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arkeoloji Müzesi'nde bin 700 yıllık 'Kybele Heykeli'nin getirildikten sonra tanıtımını yaptı. THY, ABD'den Türkiye'yetaşıdığı Kybele Heykeli' için sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. THY, "Değer taşıyoruz! Tarih öncesi dönemlerden beri bolluğun, bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele heykelini ait olduğu topraklara taşıdık" dedi.

Son dakika haberleri: 700 yıllık heykel 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi! Kaçak yollarla satılmıştı... Ve Kybele vatanına kavuştu

ARKADAŞINA GÖNDER
60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi! Bin 700 yıllık Kybele heykelini Türk Hava Yolları taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA