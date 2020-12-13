60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi! Bin 700 yıllık Kybele heykelini Türk Hava Yolları taşıdı

Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan Roma dönemi eseri olan "Kybele", 60 yıl aradan sonra ana vatanı Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından Kybele Heykeli için "Doğduğu topraklara hasret 60 yılın ardından Kybele, nihayet Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Türkiye'de... Bu toprakların mirasına bir bir sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

BİN 700 YILLIK HEYKELİ THY TAŞIDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arkeoloji Müzesi'nde bin 700 yıllık 'Kybele Heykeli'nin getirildikten sonra tanıtımını yaptı. THY, ABD'den Türkiye'yetaşıdığı Kybele Heykeli' için sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. THY, "Değer taşıyoruz! Tarih öncesi dönemlerden beri bolluğun, bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele heykelini ait olduğu topraklara taşıdık" dedi.

Son dakika haberleri: 700 yıllık heykel 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi! Kaçak yollarla satılmıştı...

Ve Kybele vatanına kavuştu