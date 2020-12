Başkan Erdoğan, esnafa müjdeyi verdi: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon İnşaat'ın yaptığı 4.5 milyar lira maliyetli Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ile 660 milyon lira maliyetli Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde sahipsiz bırakmadık. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için her desteği sağladık. Sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık. Çiftçiyi ve esnafı asla unutmadık. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.Sanayicinin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, esnafın finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik pek çok destek programını hayata geçirdik. Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik. Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahardan itibaren her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.Tedbirlerle salgının artış hızını kestik. Vaka ve ağır hasta sayısı hedeflenen seviyenin alltına inince, sınırlamalar peyderpey kalkacak.Bu projeler Gaziantep'in 2050'ye kadarki su ihtiyacını karşılayacak. Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım arazisi alanına çeviriyoruz. Gaziantep adeta yaşayan bir fabrika gibi çalışıyor. 500 hektarlık bir alanda kurulacak lojistik köy projesiyle Gaziantep'e, Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı bir kuru liman kazandıracağız. Havalimanımıza yeni ve modern bir terminal binası ve otopark kazandırıyoruz. Hızlı tren hattının Bahçe-Nurdağ kısmında yüzde 25'lik, Nurdağ- Başpınar kısmında yüzde 50'lik ilerleme sağlanmış durumdadır. Gaziantep'e 1875 yataklı bir şehir hastanesi inşa ediyoruz. Kuzey Şehir Projesi'yle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz.Su hayattır, ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkânlarımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Hep birlikte su kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var. Elimizdeki imkânları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeli, suyu idareli kullanmalıyız.REGÜLATÖR VE SU İLETİ HATTIMETREKÜP SU İLETİLECEKYILLIK EKONOMİYE KATKITARIM ALANI SULANACAKMETREKÜP SU DEPOLAYACAKUZUNLUK VE 6 KÖPRÜ 6 KAVŞAKYILLIK ZAMANDAN TASARRUFYILLIK YAKIT TASARRUFUBaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Manisa-Akhisar çevre yolunun açılış törenine video konferansla hitap etti. İşte konuşmasının satırbaşları:Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4.3 kilometrelik kısmıyla birlikte tamamını resmen hizmete alıyoruz. Eser bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim siyasetimiz ülkeye eser kazandırma siyasetidir. Son nefesimize kadar ülkemize ve milletimize hizmet aşkıyla devam edeceğiz. Bu ülkede her rekabeti, her kavgayı, her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir. Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. CHP'nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır. Ülkemizi daha büyük projelerle, eserlerle, yatırımlarla buluşturmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar, bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar.Türkiye-AB ilişkileri 1-2 ülkenin ayak oyunlarına esir edilmemelidir. İyi niyetimize rağmen gösterilen tutumu doğru bulmuyorum. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır.beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içindeyiz. Hukuki ve idari reformlarla ülkemizi yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Ülkemize yönelik tüm iç ve dış tehditleri boşa çıkartarak, demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendireceğiz.