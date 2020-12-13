Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı! İşte 13 Aralık koronavirüs tablosu

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 13 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 13 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

13 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

BAKAN KOCA: KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURALIM



Türkiye'de dün 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728'e ulaştı. 218 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16 bin 417, hasta sayısı 5 bin 103, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu. 22 bin 215 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1 olarak açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım" dedi.

DÜNKÜ VERİLER:

TEST SAYISI: 189.065

VAKA SAYISI: 29.136

HASTA SAYISI: 5.203

VEFAT SAYISI: 222

İYİLEŞEN SAYISI: 20.191

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.809.809

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.581.565

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım