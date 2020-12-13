Türkmenistan’a ‘Türk Konseyi’ne katıl’ çağrısı

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25'inci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansa video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında özetle şunları söyledi:Verimli işbirliğini sürdürmekte kararlı olduğumuz Türkmenistan'ın Türk Konseyi'ne en kısa zamanda dahil olmasını temenni ediyoruz. Salgının getirdiği ekonomik zorluklara rağmen, 2020'nin ilk 9 ayında ikili ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 arttı. Türk şirketleri değerli kardeşim Berdi Muhammedov'un dirayetli liderliğinde yürütülen Türkmenistan'ın kalkınma hamlesine katkı sağlıyor. Türk-Türkmenistan Okulu, kültür ve eğitim alanındaki işbirliğimizin en müstesna örneklerinden biri. Tüm 'Türkmen Doğanlarıma' en kalbi selamlarımı iletiyor, Daimi Tarafsızlığınızın 25'inci yılını şahsım ve milletim adına can-ı gönülden kutluyorum.Türkmenıstan 12 Aralık 1995'te BM Genel Kurulu'nda alınan bir kararla "daimi tarafsız ülke" statüsü kazandı. Türkmenistan'da, dış politika bu statü temelinde belirleniyor. Bu nedenle Türkmenistan, güvenlik ve askeri nitelikli ittifaklara katılmıyor, topraklarının yabancı askeri güçler tarafından kullanılmasına izin vermiyor.