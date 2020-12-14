Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Haftanın ilk günüyle beraber kabine toplantısı için araştırmalar da hız kazandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönemde vakalarda çok ciddi bir artış yaşanırken bu kapsamda birçok tedbir kararları alınıyor. Şimdilerde ise milyonlarca kişi salgına karşı yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği sorusunun yanıtı için toplantı sonrası yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Salgının ilk günlerinden bu yana salgına karşı alınan tedbir kararları bakanlar kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oluyor. Geçtiğimiz toplantıda bilindiği üzere 20 yaş altı, 65 yaş üstü, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi birçok konuda kısıtlamalar yapılacağı ifade edilmişti. Sabah saatlerinden itibaren Kabine toplantısı ne zaman? Sorusu yanıt aramaya başladı…