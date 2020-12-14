Başkanın doğum günü için koronavirüs unutuldu

Türkiye'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Virüs kitlesel olarak bulaşma dönemine girdi. Bütün kurum ve kuruluşlarda tedbirler alınmasına rağmen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirleri yok sayarak doğum gününü kutlaması tepki çekti.

Bununla da yetinmeyen Özcan, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak: "Doğum günümü unutmayarak bana bu güzel sürprizi hazırlayan Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜSTEN ÖLENLER, BİR AYAĞI ÇUKURDA OLAN İNSANLAR"

Pes dedirten bu sorumsuzluğa imza atan, CHP yönetimindeki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, geçtiğimiz günlerde koronavirüs ile ilgili açıklamaları da kan dondurmuştu. Bolu'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin hasta veya yaşlılar olduğunu belirten Özcan, "Çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı. Dolayısıyla rakamları abartmaya gerek yok" demişti.