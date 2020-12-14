Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan muhalefete flaş sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Bize muhalif olurken lütfen Türkiye ve milli çıkarlarımıza da muhalif olmayalım" dedi.

"ELİMİZİN TERSİYLE İTTİK"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "CHP olarak diyoruz ki hükümete, onları elinizin tersiyle itin. Hadi oradan deyin. Zerre taviz vermeyin. Türkiye'nin ABD himayesine ihtiyacı yok. Rusya desteğine ihtiyacı yok" sözlerine karşılık Çavuşoğlu, "Teşekkür ediyorum, elimizin tersiyle ittik dediğiniz gibi" dedi.

İŞTE ÇAVUŞOĞLU'NUN SÖZLERİ

Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Çavuşoğlu, özetle şu açıklamaları yaptı:

"Libya'da istikrar istemeyen aktörler diyalogdan anlamayınca, Yüce Meclisimizin verdiği yetkiyle ve uluslararası meşruiyet içinde sahaya indik.

Bu sayede, kardeş kanı dökülmesi ve uzun sürecek bir iç savaş önlendi.

Doğu Akdeniz'de başından beri diyaloğu ve hakça paylaşımı savunduk. KKTC ve biz, herkes kazansın dedik.

Diyalog ve hakça paylaşım çağrımızı sahayla destekledik. Ülkemizin ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını korumaya devam edeceğiz.

(CHP'ye) Biz 1974 ruhu ile hareket ediyoruz. Ecevit'in, Alparslan Türkeş'in ruhu ile hareket ediyoruz. Ama maalesef kapalı Maraş'ı açmamızı dahi sizin mensuplarınız sorguladı.

Yukarı Karabağ'da 30 yıldır diplomasi ve müzakere dedik. Olmayınca Azerbaycan sahaya indi. Hakkı olanı ve meşru olanı aldı. Yoksa bunun için bir 30 yıl daha bekleyebilirdi. Şimdi

Bölgesel barışın temellerini hep birlikte atıyoruz. Hangi ülke ile sorun yaşıyorsak mutlaka ve mutlaka AK parti haksız Cumhur ittifakı haksız Türkiye haksız. Bize muhalif olurken lütfen Türkiye ve milli çıkarlarımıza da muhalif olmayalım.

Bazıları NATO'dan çıkmamızı dahi istiyor. Bu örgütün en önemli üyelerinden biri biziz. Biz neden NATO'dan çıkalım? Bundan rahatsız olan varsa, o çıksın.

Arabuluculuk konusunda dünyada bir markayız. Yabancı diplomatlar bu konuda ülkemizde eğitim alıyor.

'Türkiye dünya çapında bağımsız siyaset yürüten bir ülkedir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde dünya çapında güç merkezi haline gelmiştir. Türkiye birçok ülkede hakkı, adaleti koruyor, ezilmiş halkların çıkarlarını savunuyor. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik, cesaret örneğidir. Ve gelişmişlik örneğidir.'

Bu sözler benden veya partimizin bir mensubundan değil. Bu sözler perşembe günü ziyaret ettiğimiz Bakü'de Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in basına verdiği beyandan. Kaldı ki sadece Sayın Aliyev de değil. Dünyanın dört bir köşesinde benzer duygular hakim.

İsrail'e büyükelçi atamadık. Atasaydık haberiniz olurdu.

Dayatma olabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz ama bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz. Tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de kolları dar rotaları da biz büküyoruz.

Çavuşoğlu, İYİ Partili Ahmet Erozan'ın laf atmasına karşılık, "'Bütçeyi iktisatlı kullanın, ikinci yarısında biz alacağız' dediniz. Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz? Yoksa darbe beklentiniz mi var? Ama bizimle çalışmak istiyorsanız kapımız açık" yanıtını verdi.