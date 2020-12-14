İBB’den 15 Temmuz gazisine büyük ayıp

Ankara'da 15 Temmuz'da TRT Genel Müdürlüğü önünde darbecilerin açtığı ateşle ayağından yaralanan ve o dönem polis memur olan Seyda Topal tedavisinin ardından Ankara'nın Çubuk ilçesine İlçe Gençlik ve Spor Müdürü olarak atandı. Topal geçtiğimiz yıl İstanbul'da ikamet eden ailesini ziyaret etmek için eşiyle birlikte yola çıktı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek için 500T numaralı otobüse eşi ile birlikte binen gazi, İstanbul Kartı olmadığını beyan ederek gazi olduğuna dair kartı gösterdi. İddiaya göre otobüs şoförü Cemal Ç., Topal'ı 'Senin gazilik kartın bana sökmez' diyerek yaka paça araçtan attı. Eşinin yanında yaşadığı mağduriyet sonrası polis merkezine giderek yardım isteyen Seyda Topal'ın ihbarı sonrası olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İBB şoförü hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.