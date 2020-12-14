Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Savaştepe ve Balıkesir Batı kavşakları arasında onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ergani-Diyarbakır yolunun Devegeçidi mevkisinde viyadük yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde Yeşilovacık nükleer yolu mevkisindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-11. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki hasarlı köprü derzlerinin tamir çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



