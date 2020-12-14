Muhtarlara bile sormamışlar

Çanakkale'de çoğunluğunu CHP'li İl Genel Meclisi üyelerinin oluşturduğu Plan bütçe komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan fakat tartışmalar nedeniyle Vali İlhami Aktaş tarafından meclise tekrar görüşülmek üzere iade edilen "2021 Mali Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi" nin muhtarların talepleri dinlenilmeden hazırlandığı ortaya çıktı. CHP'li Plan Bütçe Komisyon üyelerinin, yol sorunu olmasına rağmen nüfusu 65 yaş üstünde olan 40 haneli köye; düğün salonu, suyu olmayan köye; köy konağı, 10 haneli köye; GES projesi için bütçe ayırdıkları raporlara yansıdı.

ALT YAPI YOK TAŞ VERMİŞLER

Hatalarla dolu bütçe dağılımında CHP'li il genel meclis üyelerinin derslerine pek çalışmadıkları da ortaya çıkarken bütçeye muhtarlarda isyan etti. Merkeze bağlı Musaköy Muhtarı Salih Şahin "Köyümüzün onca ihtiyaçlarına rağmen bize danışmadan programlama yapmışlar. Biz su istiyoruz, bize 750 metrekare taş vermişler. Ne yapayım ben taşı. Köyümüzde alt yapı yok. Alt yapı olmadan taş ne işe yar. Bir kez aranıp ne ihtiyacın var demediler. Kendi kafalarına göre yazmışlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

GENCİN OLMADIĞI KÖYE DÜĞÜN SALONU

Merkeze bağlı Civler Köyü Muhtarı Kazım Topal "Köyümüzde genç yokken bize 40 bin TL'lik düğün salonu bütçesi ayırmışlar. Ben düğün salonunu kendi imkanlarımla bile yaparım. Benim en önemli sorumun 1000 dönümlük arazimin sulama alt yapısı. Bunun çözülmesi gerek. CHP'li meclis üyelerimize su sorunumuzu anlattık onlar düğün salonu anlamışlar" dedi.

"KEL BAŞA ŞİMŞİR TARAK"

Bütçe'nin tamamen hatalarla dolu olduğunun altını çizen Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Şener Akçay, "Bütçe Karadeniz fıkralarını aratmayacak cinsten hazırlanmış. Su yerine çocuk parkı, mazot yerine kantar, yol yerine düğün salonu. Bu bütçe "Kel başa şimşir tarak" Köylerimizin ihtiyacından uzak hazırlanan bu proje CHP'nin ne denli insan odaklı çalıştığının göstergesi. Merkezde 53 köyümüzün alt yapı çalışmalarında kullanılan greyderinin mazota ihtiyacının olduğunu bile düşünememişler. Gönül ister ihtiyacı olan tüm köylerimizin sorunlarını çözelim ama bunu yaparken öncelik listemizin olması gerekir. CHP ne yazık ki bu bütçeyi hazırlarken ihtiyaç odaklı değil de kendi çıkarlarını ön planda tutmuştur" diye konuştu.