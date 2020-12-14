Pandemide haciz, seçim ortağını bile isyan ettirdi

CHP'liBilecik Belediyesinin, pandemiyi göz ardı ederek, belediyeye borçlu vatandaşlara haciz kararı aldırmaya edvam etmesine, seçim ortağı İYİ Parti karşı çıktı. CHP'li Bilecik Belediyesi, pandemi dönemini göz ardı ederek, vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor. Belediyeye satış, ilan reklam, su, emlak ve çevre vergisi gibi çeşitli borçları olan vatandaşların hesaplarına bloke koyduran belediye, alacağını tahsil edemediğinde de haciz kararı aldırıyor. Geçen Temmuz'da da kamuoyuna yansıyan haciz skandalı uygulamalarına devam eden CHP'li Başkan Semih Şahin'e bu kez seçim ortağı olan İYİ Parti karşı çıktı.Böylesine zor bir dönemde vatandaşların mağdur edilmesine daha fazla sessiz kalamayan İYİ Partili meclis üyeleri, 9 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen meclis toplantısında 5 maddelik bir önerge sundu. Önergenin maddeleri arasında, vatandaşa uygulanan haciz ve banka blokelerinin kaldırılması maddesi de yer aldı. Önergelerin mecliste okunmasının ardından Belediye Başkanı Şahin, "Satışların dışında hacizleri kaldırıyoruz" diyerek konuyu geçiştirdi.