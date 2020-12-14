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Panterler ’in vurduğu o teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı

İç güvenlik operasyonları kapsamında; kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekât () ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli  operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 ‘si kadın 3 teröristtim kim oldukları ortaya çıktı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 15.12.2020 02:28 ABONE OL
Panterler ’in vurduğu o teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı

İstihbarat birimlerinin bir grup teröristtin bölgede eylem arayışında olduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri Bitlis kırsalında operasyona çıktı.

PANTERLER ÖNCE TESLİM OLUN DEDİ

12 Ağustos günü İnsansız Hava aracı (İHA) nın yerlerini belirlediği 2 'si kadın 3 PKK'lı teröriste Bitlis il jandarma komutanlığı bünyesinde ki Panterler adlı Özel harekat (JÖH) timleri teslim olmaları çağrısında bulundu.

Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen o teröristlerin Amara Serhat kod adlı ( Şevin Roşna Hocaoğlu) Asmin Cilo kod adlı (Medya Sönmez) adlı kadınlar ile Kendal Baz kod adlı ( Sefa Kızılkaya) adlı erkek terörist olduğu belirlendi. Terör örgütü yıllar yaptığı gibi öldürülen bu teröristlerin arkasında da sahte kahramanlık methiyeleri düzdü.

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Panterler ’in vurduğu o teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı
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