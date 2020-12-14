Panterler ’in vurduğu o teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı

İstihbarat birimlerinin bir grup teröristtin bölgede eylem arayışında olduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri Bitlis kırsalında operasyona çıktı.

PANTERLER ÖNCE TESLİM OLUN DEDİ



12 Ağustos günü İnsansız Hava aracı (İHA) nın yerlerini belirlediği 2 'si kadın 3 PKK'lı teröriste Bitlis il jandarma komutanlığı bünyesinde ki Panterler adlı Özel harekat (JÖH) timleri teslim olmaları çağrısında bulundu.



Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen o teröristlerin Amara Serhat kod adlı ( Şevin Roşna Hocaoğlu) Asmin Cilo kod adlı (Medya Sönmez) adlı kadınlar ile Kendal Baz kod adlı ( Sefa Kızılkaya) adlı erkek terörist olduğu belirlendi. Terör örgütü yıllar yaptığı gibi öldürülen bu teröristlerin arkasında da sahte kahramanlık methiyeleri düzdü.