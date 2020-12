Paralar artık PKK’ya değil millete gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de bütçe görüşmesine dair oturumda yaptığı konuşmada terörle mücadele ile Doğu ve Güneydoğu'daki yatırımlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Soylu şöyle dedi:Biz sadece terörle mücadele ile yetinmiyoruz. Arkasındaki destekle hem sebep olup hem de sömürdükleri Doğu ve Güneydoğu ve onun geri kalmışlığı ve yalnızlaştırılması ile de mücadele ediyoruz. Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur kazan, belediye aracıyla terörist cenazesini kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odada Kandil'in müfettişinden talimat alanlara elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz artık. Teröriste terörist diyoruz. Destekçisine terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Duran Kalkan'a da terörist diyoruz. Hiç merak etmeyin biz içeride olan biten her şeyin farkındayız.(HDP'li vekillerin masalara vurarak protesto etmesi üzerine) Size soruyorum; sabahtan beri Kandil'de elinize yazılıp verilmiş metinleri dinliyorum. Hiçbirinde Demirtaş'ın ismi geçmiyor. Ne oldu; Demirtaş'ı açığa mı aldınız? PKK'nın haber ajansından çocuk kandırır gibi yaptırdığınız düzmece haberler bize sökmez. (PKK'nın şehit ettiği insanların fotoğrafları göstererek) Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa bu siviller için bir gün baş sağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. PKK'nın kölesi olmuşsunuz.AK Parti hükümetleri 18 yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da umutsuzluğu sildi. İstismarı yere serdi. Annelerin çocukların hayalleriyle, babaların onurlarıyla buluşturdu. PKK terör örgütü köylere gitti; kocalarını evden çıkardı, kadınlara tecavüz etti. Alçaklar... Beni konuşturmayın. (AK Parti) Hastaneler, yollar, üniversiteler, spor salonları, okullar, ana okulları, bilgisayar kodlama sınıfları, gençlik merkezleri, kadın merkezleri, kayak merkezleri yaptı. Merak eden gitsin baksın. Bugün Hakkari'miz festivaller şehri oldu. Hakkari genelinde 2 yılda 25 okul tamamlandı. Organize Sanayi Bölgesi'nin adımları atıldı. Musluklardan suyunu akıtamadınız; şimdi 24 saat akıtıyoruz. Üstüne bir de Hakkari'ye doğalgaz getirdik. 6 bin konut abone oldu. Şu an yüzme havuzları, kapalı spor salonları yapılıyor. Ve yine Yüksekova'ya, Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak, Derecik'te temellerini attık. Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not. Bizim yaptığımız sadece terör ile mücadele değildir. Bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir.