Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 14 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 14 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı! İşte 14 Aralık koronavirüs tablosu

14 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 204.289

VAKA SAYISI: 29.617

HASTA SAYISI: 5.064

VEFAT SAYISI: 229

İYİLEŞEN SAYISI: 28.164

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.866.345

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.631.944

AĞIR HASTA SAYISI 6.000'E YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 181.199

VAKA SAYISI: 26.919

HASTA SAYISI: 5.103

VEFAT SAYISI: 218

İYİLEŞEN SAYISI: 22.215

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.836.728

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.603.780

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım" dedi.