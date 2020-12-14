Son dakika! CHP'li İBB yönetimi 1,5 yılda suya 4 kez zam istedi! İmamoğlu'na tepkiler devam ediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Şubat 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı'nda "İstanbullunun suya harcadığı parayı azaltacağız. Hanelere ortalama yüzde 40 indirim yapacağız" iddiasında bulunmuştu.
İBB YÖNETİMİ TARAFINDAN DAHA ÖNCE YAPILAN ZAMLAR
Kasım 2019: Yüzde 80
Temmuz 2020: Yüzde 40
Kasım 2020: Yüzde 35
Aralık 2020: Yüzde 40
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu:
Sadullah Kabahasanoğlu: "İBB Yönetimi 1,5 yılda 4. kez zam teklifi getiriyor; Kasım 2019'da ortalama yüzde 80, Temmuz 2020'de yüzde 40, Kasım 2020'de ortalama yüzde 35 zam teklifi getirdi. Son olarak bugün yine zam talebi ile İSKİ Genel Kurulumuz Olağanüstü Toplantıya çağrılıyor."
"İBB YÖNETİMİ BÜTÇENİN YÜZDE 75'İ BORÇLANDIRDI"
Sadullah Kabahasanoğlu: "Seçimlerden önce 'İsraf var, İstanbul'un kaynakları kendine yeter' diyen İBB Başkanı, 1,5 yılda İBB'yi 20 milyar lira yani bütçenin yüzde 75'i kadar borçlandırdı.
"İBB, HIZLA 25 YIL ÖNCEKİ CHP DÖNEMİNE DÖNÜYOR"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu; İBB Yönetimi 1.5 yılda 4 kez zam talebi getirdiğini söyledi ve "İBB, hızla 25 yıl önceki CHP dönemine dönüyor" dedi.
GÖKSU: "İBB YÖNETİMİ 'İSTANBUL'DA HAYATI UCUZLATACAĞIZ, SUYUNUZA KADAR UCUZLATACAĞIZ' SÖZÜNÜ VERDİ"
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da; "Dün, 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız' sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık yüzde 40 su zammı ile geliyor" dedi.
"İBB YÖNETİMİ 1.5 YILDA SUYA 4 KEZ ZAM TALEBİNDE BULUNDU"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu şunları söyledi:
"İSKİ Genel Kurulu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 'su zammı' gündemiyle 'Olağanüstü Toplantı'ya çağrıldı. Mayıs-2019 'asgari ücrete yapılan zam oranını geçmemek üzere yılda bir kez' fiyat güncelleyeceğini beyan eden İBB Yönetimi 1.5 yılda 4 kez zam talebi getirdi."
"İBB Yönetimi 1,5 yılda 4. kez zam teklifi getiriyor; Kasım 2019'da ortalama yüzde 80, Temmuz 2020'de yüzde 40, Kasım 2020'de ortalama yüzde 35 zam teklifi getirdi. Son olarak 14 Aralık (bugün) yine zam talebi ile İSKİ Genel Kurulumuz olağanüstü toplantıya çağrılıyor."
YERLEŞİM YERLERİNDE SU FİYATLARINA YÜZDE 400 ZAM YAPMIŞTI
2019 yılı Aralık ayında CHP'li İBB Yönetimi, mahalle statüsünde olan yerleşim yerlerinde su fiyatlarına yüzde 400 zam yapmıştı.Silivri, Çatalca, Şile gibi ilçelerdeki köy statüsünde bulunan bölgeler, 2008 yılında mahalle statüsüne geçirilmişti.
Ancak bu ilçelerde yoğun olarak yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri nedeniyle AK Parti'li İBB Yönetimi döneminde su fiyatlarına zam yapılmamıştı. Bu sayede çiftçiler, köy statüsünden mahalle statüsüne geçmelerine rağmen su birim fiyatını indirimli olarak kullanmaya devam etmişti.
CHP'li İBB Yönetimi'nin iş başına gelmesiyle İstanbullu çiftçilerin su fiyatları 4 kat artırıldı. AK Parti ve MHP Grubu'nun, bu zammın geri alınması için verdiği önrge İBB Başkanlığı tarafından hala dikkate alınmadı.