Son dakika haberi: Kabine Toplantısı bekleniyor! Okullar ne zaman açılacak, Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması...

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin 4 Ocak tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. Okullar ne zaman açılacak? Bilindiği gibi geçtiğimiz ay Bilim Kurulu tavsiye kararları arasında okullardaki yüz yüze eğitimin sonlandırılması da vardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mecliste yaptığı konuşmada okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediklerini ifade etti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı konuları arasında en kritik noktalardan biri de yüz yüze eğitim konusu. Son dakika haberine göre kira yardımı ve sokağa çıkma yasağı da görüşülecek.
Milyonlarca kişinin beklediği Kabine Toplantısının ana gündem konuları arasında yüz yüze eğitim olduğu ifade edildi. İşte son dakika ayrıntıları...
OKULLAR 4 OCAK PAZARTESİ AÇILACAK MI?
Okulların Ocak ayının ilk Pazartesi günü açılması bekleniyor. 4 Ocak'a kadar yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmişti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısında okulların ne zaman açılacağına ilişkin yeni kararların alınması bekleniyor.
Bakanlar Kurulu toplantısıında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine aktaracak.
Sağlık Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararının esas teşkil ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ocak ayına kadar uzaktan eğitim EBA sürecinin devam edeceğini hatırlatan Selçuk "Tüm bu konular salgını seyrine göre değerlendirilecek ve yeni dönemin yol haritası ayrıca duyurulacaktır. Bizim için esas olanın yüz yüze eğitim olduğunu belirtmeliyim. Bu nedenle yüz yüze eğitime geçilmesi, okullarımızın yeniden açılması için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" dedi.
YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI GELECEK Mİ?
Bakanlar Kurulu'nun yoğun mesaisi içerisinde bir diğer önemli başlık ise, Perşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Bu kapsamda "Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?" sorusu da en yetkili ağızdan cevabını bulmuş olacak.
Kabine toplantısı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı kabine toplantımızın ardından açıklamış olacağız"
Bu eksende, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. kabine toplantısının kararları içerisinde kira düzenlemesine ilişkin nasıl bir adım atılacağı merakla bekleniyor.