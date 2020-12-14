Son dakika haberi: Kabine Toplantısı bekleniyor! Okullar ne zaman açılacak, Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması...

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin 4 Ocak tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. Okullar ne zaman açılacak? Bilindiği gibi geçtiğimiz ay Bilim Kurulu tavsiye kararları arasında okullardaki yüz yüze eğitimin sonlandırılması da vardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mecliste yaptığı konuşmada okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediklerini ifade etti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı konuları arasında en kritik noktalardan biri de yüz yüze eğitim konusu. Son dakika haberine göre kira yardımı ve sokağa çıkma yasağı da görüşülecek.

BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca kişinin beklediği Kabine Toplantısının ana gündem konuları arasında yüz yüze eğitim olduğu ifade edildi. İşte son dakika ayrıntıları...