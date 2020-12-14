Son Dakika Haberleri: Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği 1 ay daha uzatıldı mı?

İstihdamın korunması ve işçilere çalışmadığı dönemde gelir yardımı yapılması amaçlanan kısa çalışma sistemine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Bugün (14 Aralık 2020 Pazartesi) günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı sorusu merak konusu oldu. Bu bağlamda vatandaşlarımız İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği 1 ay daha uzatıldı mı? sorusuyla araştırmalar sürüyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı?
Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında merak edilen Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? ve İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği 1 ay daha uzatıldı mı? sorularına ilişkin son dakika detayları şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve az önce sona eren Kabin Toplantısı sonrasında, Başkan Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili açıklamalar yapıyor. Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin uzatma kararı alınması halinde tüm detaylarıyla buradan erişebileceksiniz..
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" veya "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler" olarak bildirilir.
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, yabancı işçiler de kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir.