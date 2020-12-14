Son Dakika Haberleri: Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği 1 ay daha uzatıldı mı?

İstihdamın korunması ve işçilere çalışmadığı dönemde gelir yardımı yapılması amaçlanan kısa çalışma sistemine ilişkin son dakika haberleri geliyor. Bugün (14 Aralık 2020 Pazartesi) günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı sorusu merak konusu oldu. Bu bağlamda vatandaşlarımız İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği 1 ay daha uzatıldı mı? sorusuyla araştırmalar sürüyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı?

SON DAKİKA HABERLERİ! KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında merak edilen Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı? ve İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği 1 ay daha uzatıldı mı? sorularına ilişkin son dakika detayları şöyle;