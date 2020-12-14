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Son dakika: Terörün finansmanına ağır darbe! 1 ton 16 kilogram esrar ele geçti

Son dakika! kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:51 Son Güncelleme: 14.12.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika: Terörün finansmanına ağır darbe! 1 ton 16 kilogram esrar ele geçti

Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonlarında 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında Yıldırım 7 Narko-Terör operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 847 kg toz esrar, 124 kg kubar esrar, 45 kg skunk esrar olmak üzere toplam 1 ton 16 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı 2 sığınakta da çok miktarda yaşam ve gıda malzemesine el konuldu.

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Son dakika: Terörün finansmanına ağır darbe! 1 ton 16 kilogram esrar ele geçti
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