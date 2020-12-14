SON DAKİKA - Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağında şehirler arası yasak var mı?

2021 yılına girmeye sayılı günler kala ülkemizde etkili olmaya devam eden corona virüsü salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni yıla girme heyecanı yaşanırken yılbaşında şehirler arası seyahat etme düşüncesi olanlar Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı olacak mı merak ediyor. Bu bağlamda Yılbaşı sokağa çıkma yasağında şehirler arası yasak var mı? sorusu üzerinde yoğun olarak araştırma yapılıyor.
Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlarımız tarafından merak edilen Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? - Yılbaşı sokağa çıkma yasağında şehirler arası yasak var mı? gibi sorularla ilgili tüm son dakika detayları şöyle;
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını bildirdi.
Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca şehirler arası özel araçla seyahat yapılıp yapılmayacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmazken Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 gün olması beklenen sokak kısıtlaması öncesinde şehirlerarası olabilecek hareketliliğe karşı da seyahat kısıtlaması önlemi alınabileceğini söyledi.
Prof. Dr. İlhan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşların tatil olarak değerlendirmemesi gerektiğine vurgu yaparak, Yine vatandaşlarımıza söylemek gerekiyor; yılbaşındaki 3 günlük 4 güne yakın kısıtlamayı tatil fırsatı olarak düşünmemeleri gerekiyor. Tatil fırsatı olarak düşünürseler hata yapmış olurlar, koronavirüs bulaşını artırmış olurlar. Şöyle bir şey olabilir; koronavirüs vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir.
Her il için bu geçerli değil; ama vakaların çok olduğu yerlerde hem dışarıya doğru vakalar gitmesin hem o ile yeni vakalar gelmesin diye böyle bir yaklaşım benimsenebilir. Bu iller için hayati durumları bundan ayrı tutmak gerekir. Gıda getirenler, aşı getirenler, işi dışında il dışına çıkmak yasaklanabilir. Hem yılbaşı için hem de genel olarak bunu söylüyorum. Koronavirüs vaka sayısı yoğun olan illerde giriş-çıkış işleri olanlar dışında yasaklanabilir diye konuştu.