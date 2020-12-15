4 ilde eş zamanlı FETÖ opersyonu

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 eski Askeri Okul öğrencisi ve 1 açıkta üsteğmen yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin tamamı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgulamalarına başlandı. Şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.