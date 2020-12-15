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4 ilde eş zamanlı FETÖ opersyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen  bir soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün  TSK yapılanmasına yönelik olarak  4 ilde  yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:30 ABONE OL
4 ilde eş zamanlı FETÖ opersyonu

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 eski Askeri Okul öğrencisi ve 1 açıkta üsteğmen yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin tamamı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgulamalarına başlandı. Şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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4 ilde eş zamanlı FETÖ opersyonu
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