Adil Öksüz’ün kuzenine hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK imamı firari sanık Adil Öksüz'ün kuzeni Emre Öksüz'e 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütü TSK imamı olan firari sanık Adil Öksüz'ün amcasının oğlu Emre Öksüz'ün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Bylock kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Öksüz, savcılıkta verdiği ifadesinde Bylock'u telefonuna arkadaşının yüklediğini söyledi. Öksüz ifadesinde ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini kaydetti. Serbest bırakılan Öksüz hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan dava açıldı. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Öksüz ile avukatı katıldı. Savcı, mütalaasında Öksüz'ün 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

6 YIL 3 AY CEZA VERİLDİ

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında savunma yapan Emre Öksüz, Bylock'u arkadaşının yüklediğini söyledi. Avukatı da duruşmada, müvekkilinin beraatini talep etti. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanık Öksüz'e, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın kullandığını ikrar ettiği programın terör örgütünün kullandığı haberleşme programı olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığını belirterek, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükmünün ise devam edeceğine karar verdi.