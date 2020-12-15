Bilim Kurulu toplantısı için nefesler adeta tutuldu. Salgın sürecinde ülkemizdeki son duruma ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda özellikle geliştirilen ve ülkemizde de kullanımına başlanacak olan aşılara ilişkin son detayların paylaşılması beklenirken milyonların gözü toplantının ardından gelecek Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi. Buna göre; Bu hafta bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? İşte detaylar…
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BU HAFTA BİLİM KURULU HANGİ GÜN TOPLANACAK?
Ülkemizde vakaların ciddi bir artış hali içinde olması nedeniyle bilindiği üzere birçok tedbir kararı alınmıştı. Alınan kararlarda büyük bir rol oynayan Bilim Kurulu her hafta belirli tarihte bir araya geliyor ve salgındaki son duruma ilişkin durum değerlendirmelerinde bulunuyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren toplantının günü ve saati gibi birçok detay araştırma konusu haline geldi…
BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. Toplantı genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Tarih belli olduğunda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKILMAYACAK
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını bildirdi.
Milletin tüm fertlerinin büyük fedakarlığıyla uygulanan kısıtlamaların ve diğer tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladıklarını ifade eden Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan bazıları şöyle:
"YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E İNDİRDİĞİMİZ İŞ YERİ KİRALAMA HİZMETLERİNDEKİ KDV ORANINI 1 HAZİRAN'A KADAR YÜZDE 8 OLARAK UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ.
(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır.
Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.
Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.
İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.
Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık."
"39 BİN 146 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI"
İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.
AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'in, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
İzmir'de görev yapan göğüs cerrahisi uzmanları, Kovid-19 tedavisi sırasında yapılan drenaj işleminin getirdiği virüs yayılma riskini ortadan kaldıran HEPA filtreli sistemi geliştirerek dünyada da kullanılması için makale hazırladı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında son iki günde 140 ev karantinaya alındı.
Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan 30 kişiye Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 127 bin 575 lira ceza verildi.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan esnafa 1000 lira nakit desteğinde bulunacaklarını bildirdi.
Şanlıurfa'da atıl durumdaki hastane binası, Kovid-19 salgını nedeniyle kullanılabilir hale getirildi.