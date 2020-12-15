Bilim Kurulu toplantısı için nefesler adeta tutuldu. Salgın sürecinde ülkemizdeki son duruma ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda özellikle geliştirilen ve ülkemizde de kullanımına başlanacak olan aşılara ilişkin son detayların paylaşılması beklenirken milyonların gözü toplantının ardından gelecek Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi. Buna göre; Bu hafta bilim kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? İşte detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BU HAFTA BİLİM KURULU HANGİ GÜN TOPLANACAK?

Ülkemizde vakaların ciddi bir artış hali içinde olması nedeniyle bilindiği üzere birçok tedbir kararı alınmıştı. Alınan kararlarda büyük bir rol oynayan Bilim Kurulu her hafta belirli tarihte bir araya geliyor ve salgındaki son duruma ilişkin durum değerlendirmelerinde bulunuyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren toplantının günü ve saati gibi birçok detay araştırma konusu haline geldi…