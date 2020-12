Esnafa devlet şefkati

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

(Salgınla mücadele) Milletimizin tüm fertlerinin büyük fedakârlığıyla uyguladığımız kısıtlamaların ve diğer tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir.

Biz de milletimizin fedakârlıklarına karşı şükranlarımızı, hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz desteklerle ifade etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Benzer şekilde yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam ediyoruz. Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde yine 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik.







TOPLAM 1 MİLYON 239 BİN KİŞİ

Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe ödemesi şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

Bir diğer destek kalemi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve işyeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.







TURİZME 925 MİLYON TL'LIK KATKI

Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizm tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifa hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödemelerini başvuru şartı aramaksınız 1 yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifa hakkı, kiralama ve benzeri kullanımlardan kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık.

Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkâna kavuşacaktır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim.

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAK KISITLAMASI

Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, anasınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir.



VATANDAŞA TL MEVDUAT ÇAĞRISI

Vatandaşlarımızın döviz talebi azalma eğilimine girdi. Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemde tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

BAHARDA KENDİ AŞIMIZA KAVUŞACAĞIZ

Yurtdışından temin etmekte olduğumuz aşıyı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde, en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz. Bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz.



ANAMUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZATTAN BİR AÇIKLAMA DUYMADIK

Türkiye'de kimi siyasi partilerin temsilcileri ve onlarla aynı amacı paylaşan kesimler yalanı silah olarak pervasızca kullanıyor. Terörle mücadele eden sınır ötesi harekâtlarımıza, yatırımlardan koronavirüs salgınıyla mücadeleye kadar attığımız her adımda bu alçakça yöntemle karşılaşıyoruz.

Kendi içlerinde yaşanan taciz, tecavüz ve hırsızlık gibi ahlaki çöküntüye işaret eden hadiseleri bile yalanla tersine çevirmeye kalkacak kadar tefessüh eden bu kokuşmuş zihniyetin takdirini milletimize bırakıyoruz.

Anamuhalefetin başındaki zattan bu tacizcilerden, bu cinsel ilişkilerle alakalı, hırsızlıklarla alakalı, yapılan soygunlarla alakalı şu ana kadar en ufak bir açıklama duydunuz mu? Duymadık. Bu nasıl bir muhalefetin başı olmaktır?

(Karabağ zaferi) Rabbime hem bizlere böyle bir zaferi yaşattığı hem de burası çok önemli, Boraltan faciasında tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizleme imkânı bahşettiği için hamdediyorum. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi çekemeyenlere inat Türkiye ve Türk milleti olarak her türlü sıkıntısında can Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz.

Yatırım, üretim, ihracat, istihdam, hukuk, adalet, güvenlik odaklı politikalarla ülkemizi salgın sonrası döneme hazırlıyoruz. Sadece bunlarla kalmıyor, her alanda Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak adımlar atıyoruz. Mesela bugünkü kabinemizde Milli Uzay Programı'mızın sunumunu dinledik. İnşallah ülkemizin bayrağını uzayda çok daha güçlü şekilde dalgalandıracağımız günler çok yakındır. Bu programı önümüzdeki haftalarda ayrıntılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.



YAPTIRIM DİLİ ÜZÜNTÜ VERİCİ

Amerika ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış ve süreçlerin hareketlenmiş olması üzüntü vericidir. Halbuki Türkiye, AB'den yaptırım değil yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. NATO müttefikimiz Amerika'dan da yaptırım değil terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelemizde destek bekliyoruz.