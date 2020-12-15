Hrant Dink cinayeti sanıklarına 2 gün süre

4'ü tutuklu 13'ü firari 76 sanıklı davada Cumhuriyet savcısı, dün esasa ilişkin mütalaasını tamamlamıştı. Bugün yapılan duruşma da ise Cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski kamu görevlilerinin davasında bugün 112'inci duruşma yapıldı. Bazı sanıklar ve taraf avukatları duruşmada hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün ile başka davalardan tutuklu olan Hamza Celepoğlu ve Tamer Bülent Demirel duruşmaya, cezaevlerinden görüntülü olarak bağlandı.

SON SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİLER

Sanıklar ve sanık avukatları, savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti de son savunmalarını hazırlamaları için 17 Aralık Perşembe gününe kadar süre verip, duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet savcısının 68 sayfalık mütalaasında ise FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ve eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun aralarında olduğu sanıkların, Dink cinayetine iştirak ettiklerini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını istendi. Mütalaada cinayete iştirak ile suçlanan sanıkların, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda önceden öldürüleceğini bildiği Hrant Dink'in hayatını korumak için görevini yerine getirmediği, bu nedenle sanıkların eylemlerinin bir kişiyi tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Tutuklu sanıklardan gazeteci Ercan Gün için de "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Gün'ün, FETÖ'ye ait Zaman gazetesinden sonra FOX kanalında muhabirlik yaptığına dikkat çekildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDILAR

Mütalaada, cinayetten önce Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olan Sabri Uzun, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, cinayetten önce dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olan Engin Dinç ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaada savcı 11 sanığın beraatleri yönünde görüş bildirirken, diğer sanıkların da benzer suçlardan 15 yıldan müebbet hapse kadar çeşitli oranlarda değişen hapis cezalarına çarptırılmasını öngördü.

Savcı, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Faruk Mercan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın yakalandıklarında yargılanmaları için dosyalarının ayrılmasını istedi.

Savcı, Mart ayında Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki davanın ise öldüğü için düşmesi gerektiğini kaydetti.