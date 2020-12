ABD yine şaşırtmadı!

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri tedariki nedeniyle Türkiye'ye tek taraflı yaptırım uygulama kararı alan ABD çifte standardını gözler önüne serdi. Yunanistan'ın S-300'lerini test ettiği tatbikata katılan ABD, Türkiye'ye karşı uyguladığı örtülü ambargoyu açık etti. SABAH'a konuşan savunma sanayii kaynakları ABD'nin yaptırım kararının kendileri için bir sürpriz olmadığını ve buna hazırlıksız yakalanılmadığını belirterek, ABD'nin fiili olan uygulamalarını bu kararla kâğıda dökmüş olduğunu söyledi. ABD'nin müttefiklik ruhuna yakışmayan tutumunun bir örneği de ATAK helikopterlerinin ihracatını önlemesiydi. Pakistan'a 30 adet ihraç edilmesi için sözleşme imzalanan T129 ATAK helikopterinin teslimi ABD'nin helikopterlerin CTS800 türü motorlarının ihracat lisansı konusunda sorun çıkarması nedeniyle gecikti. Türkiye, herhangi bir firmayla ortaklığa dahi girmeyerek TEI'de ilk milli helikopter motorunu (TEI-TS1400) üreterek büyük başarıya imza attı. ABD yaptırım listesindeki Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de tam bağımsız savunma sanayii konusunda tavırlarının devam ettiğinin altını çizerek, maruz kalınan her zorluğun, savunma sanayiini daha da güçlendireceğini söyledi. Demir, lojistik ve tedarik sistemini etkileyen karar olmadığını da dile getirdi.1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan bir yıl sonra ABD, ürettiği silah sistemleri yedek parçalarının doğrudan veya dolaylı olarak NATO ülkeleri üzerinden Türkiye'ye satışını engelledi. Parası ödenen Fantom uçakları Türkiye'ye teslim edilmedi. Bakım için ABD'ye gönderilen C-130 uçakları iade edilmedi. Türkiye'nin, bu ambargolara verdiği en sert karşılık; soğuk savaş döneminde ABD için kritik öneme sahip Türkiye'deki bütün Amerikan üs ve tesislerinin TSK'nın kontrolüne alınması oldu.AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin imzaladıkları ortak bildiride "Türkiye, milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez, tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir. ABD'yi bu vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz" denildi. HDP, bildiriyi imzalamadı. ANKARALİBYA ve Azerbaycan'da dengeleri değiştiren Bayraktar TB2'leri üreten Baykar Holding CEO'su Haluk Bayraktar, ABD'nin kararıyla ilgili "Ambargo veya yaptırım Türkiye için sadece bir sonraki adımın itici gücü olur. Ülkemiz aleyhine verilen her haksız karar bizi geliştirmeye, üretmeye ve savunma teknolojilerinde tam bağımsızlığa bir adım daha yaklaştırıyor" değerlendirmesi yaptı. ASELSAN ve ROKETSAN, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir" sözlerini sosyal medyada paylaştı.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir dün yaptığı açıklamada da "Biz kendi çevremizde bunun çarelerini buluruz. Yerli sanayinin gelişmesi konusu daha hızlı devam edecek. Bir anlamda bir işaret fişeği olacak" dedi.Alınan karar dar ve miyop siyası bakışın sonucu. Savunma sanayii alanındaki hedeflerimize ulaşma kararlılığımız değişmeyecek,: Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur. Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD'nin tek taraflı yaptırım kararına ilişkin olarak da kendi adımlarımızı atacağız.Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Bu adımların rasyonel olmadığını, ABD için de vahim sonuçları olacağını ABD'li siyasetçiler de biliyorlardır.Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır.Türkiye'nin dış politikada seçenekleri çoktur. Bağımsızlığımızdan taviz vermeyız. Türkiye'nin gücü ve büyüklüğü, yaptırımları etkisiz kılacak.: Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır. ANKARATÜRKIYE'YE Patriot satmayan, Rusya'dan S-400 alınca da tepki gösteren ABD, Yunanistan'ın Girit Atış Poligonunda 23-27 Kasım'da Rus yapımı S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test ettiği tatbikata askeri personel göndermişti.İRAN Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve Türkiye'nin ve Türk halkının yanında duruyoruz.