Mavi Vatan’ın gözcüsü SİDA denize iniyor

Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracının prototipi üretildi. "Mavi Vatan"da Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı vermesi beklenen ULAQ serisinin ilk ürünü olan SİDA, 400 km seyir menzili, saatte 65 km sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyeti ile öne çıkıyor. 3 yıllık Ar-Ge faaliyetleri sonunda yapımı tamamlanan SİDA'nın Antalya'da üretilen ilk prototipi görüntülendi.Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç "SİDA düşman kuvvetleri tarafından görülme olasılığı çok düşük olan, Ege'de adaların arkasını adeta bizim için ayrı bir göz olarak gözetleyebilecek, istihbarat toplayabilecek hem de güdümlü mermi angajmanı yapabilecek bir bot. Bu ay sonu denize inecek. Mart'ta Roketsan güdümlü mermileri ile atış testlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun ise "Milli olarak inşa ettik. Türkiye'nin ilk insansız silahlı deniz aracı ülkemize büyük bir güç katacaktır" diye konuştu.