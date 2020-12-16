Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Osmaniye'de terör operasyonu! 4 kişiye gözaltı

'de terör operasyonu! 4 kişiye gözaltı

'de terör örgütü PKK/'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:42 ABONE OL
Osmaniye'de terör operasyonu! 4 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylemleriyle faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin, bulunduğu adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu H.Y, M.M.S, C.S ve B.B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis, ev ve iş yerlerinde arama yaparken şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye'de terör operasyonu! 4 kişiye gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA