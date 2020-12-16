SON DAKİKA HABER: Kayseri'de 1948 yılından beri çalışmalar sürüyordu! Ciddi bir krallık ve otoritenin varlığı tespit edildi





Bu aslında Orta Anadolu içinde sürpriz bir gelişmedir. Diğer taraftan Kültepe'ye, özellikle Asurlu tüccarların gelmeye başladığı 4 bin yıl öncesinde önem kazanmış bir şehir diyebilirdik. Ancak bu sene yaptığımız çalışmalarda bu tüccarların gelmesinden önceki dönemde Kültepe'de ciddi bir krallık ve otoritenin varlığını tespit ettik. Daha önceki yıllarda da yaptığımız çalışmalarda bizim büyük anıtsal yapılar burada keşfedilmişti. Bunlar burada güçlü bir iradenin varlığını bize göstermekteydi. Bu sene yaptığımız çalışmalarda bu yapılar sınırlı bir dönemde değil ama yaklaşık 500 yıl boyunca üst üste yapılmış anıtsal yapılarla Anadolu'nun tarih öncesinde ve özelliklede Kültepe'nin çok gelişmiş bir idareye sahip olduğunu gördük" diye konuştu.