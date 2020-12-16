Son dakika haberler: İşte koronanın en çok bulaştığı yer! Uzmanlar açıkladı

Örneğin, analizlerde toplu taşıma kullanım oranının en yüksek olduğu yerlerden New York, aynı zamanda grip ve zatürreden ölüm oranlarının en düşük olduğu yer çıktı. Çalışma Kovid-19 salgınından önce yapılmış olsa bile, koronavirüs de mevsimsel gribe benzer şekilde yayıldığından, bilim insanları sonuçların şu anki salgın için de geçerli olabileceğini son dakika olarak belirtti.