Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 16 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 16 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

TEST SAYISI: 205.397

VAKA SAYISI: 29.718

HASTA SAYISI: 4.893

VEFAT SAYISI: 240

İYİLEŞEN SAYISI: 29.992

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.898.447

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.661.191

BİR SÜREDİR GÜNLÜK HASTA SAYIMIZ DÜŞÜŞTE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 206.190

VAKA SAYISI: 32.102

HASTA SAYISI: 5.105

VEFAT SAYISI: 235

İYİLEŞEN SAYISI: 29.247

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.898.447

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.661.191

AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.