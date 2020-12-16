Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 16 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 16 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
TEST SAYISI: 205.397
VAKA SAYISI: 29.718
HASTA SAYISI: 4.893
VEFAT SAYISI: 240
İYİLEŞEN SAYISI: 29.992
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.898.447
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.661.191
BİR SÜREDİR GÜNLÜK HASTA SAYIMIZ DÜŞÜŞTE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 206.190
VAKA SAYISI: 32.102
HASTA SAYISI: 5.105
VEFAT SAYISI: 235
İYİLEŞEN SAYISI: 29.247
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.898.447
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.661.191
AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.