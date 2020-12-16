Son dakika: Kendisi ABD'de klavyesi Belçika'da! FETÖ elebaşının dijital izi bulundu

Selam Tevhid'de kumpas davasının 1 numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı dosyada geçtiğimiz Ekim ayında mütalaa verildi. Mütalaada 90 sanıktan 73'ünün "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, FETÖ elebaşı Gülen'in TC kimlik numarasıyla E-devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portal'a girilerek, sık sık dosyada hangi aşamaya gelindiği kontrol edildi.

MAHKEME PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in TC kimlik numarasıyla UYAP Vatandaş Portal'a nereden giriş yapıldığının peşine düştü. Mahkeme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazarak, Gülen'in TC'siyle yapılan girişlere ait log kayıtlarının tespit edilmesini, IP bilgisi varsa IP numarasına ait yer ve konum bilgilerinin mahkemeye gönderilmesini talep etti.

BELÇİKA'DAN SORGULANMIŞ

BTK da söz konusu talep üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde Gülen'in 'dijital ayak izi 'ne Belçika'da rastlandı. Gülen'in TC kimlik numarasıyla hangi IP numarası kullanılarak vatandaş portala giriş yapıldığı belirlendi. Gülen'in e-devletine, "94.225……" IP numarasıyla giriş yapıldığı tespit edildi. IP konum bilgisinin ise Belçika olduğu öğrenilirken, IP sağlayıcı firmanın "Telenet BBVA" olduğu ortaya çıkarıldı.

SÖZDE MAHKEME KURDULAR

Güvenlik kaynakları, dosya takibinin FETÖ elebaşının avukatları aracılığıyla yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Belçika özellikle, örgütün hukuk yapılanmasının mesken tuttuğu yer olmasıyla dikkat çekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının yaptığı binlerce başvuruyu reddetmesi üzerine, Haziran ayında yeni bir ihanet girişiminde bulundu. Örgüt üyesi hukukçular, AİHM'den umdukları kararı alamayınca, 'Turkey Tribunal' isimli kurdukları sözde mahkeme ile Türkiye'yi yargılayacaklarını duyurdu.

RAPORTÖRLERİ ARASINDA ANKARA BAROSU DA VAR

Sözde mahkemenin bir dönem raportörlüğünü yapan isimler arasında, Türkiye'yi soykırımcı olarak ilan eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı bulunduğu ortaya çıktı. Bir diğer raportörün ise Ankara Barosu olduğu öğrenildi.

678 FETÖ'CÜ BELÇİKA'YA İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU

Darbe girişiminden sonra elde edilen bilgilere göre, aralarında örgüt üyesi avukat, gazeteci, savcı, asker, iş adamı ve öğretmen gibi mesleklere sahip 678 ismin Belçika'ya iltica talebinde bulundu.