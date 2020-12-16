YİK’ten ABD’nin yaptırım kararına kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısına başkanlık etti. 'Eğitim-öğretim' ve 'aile kurumu' başlıkları altında istişarelerde bulunan YİK üyeleri, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını da ele aldı. ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararının kınandığı toplantıda, Ankara'nın milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı atılabilecek adımlar değerlendirildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Türkiye'nin, geleceğini AB ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini belirten Erdoğan, ilişkilerde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Öte yandan Türkiye'de göreve başlayan 5 büyükelçi de dün Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin'i ayrı ayrı kabul etti. ANKARA