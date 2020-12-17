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FETÖ operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün  TSK yapılanmasına yönelik olarak  4 ilde  yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9 kişi tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 17.12.2020 12:09 ABONE OL
FETÖ operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik 15 Aralık günü operasyon düzenlendi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 eski Askeri Okul öğrencisi ve 1 açıkta üsteğmen yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde sorgulamaları tamamlanan H.D., A.B., O.A., T.E., A.Ç., E.D., M.S., Ö.Ş.Ö., S.E.P. Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, önceki gün adliyeye sevk edilen O.A. ve Y.M. adli kontrol ile serbest kaldı.

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FETÖ operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi
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