FETÖ operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik 15 Aralık günü operasyon düzenlendi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 eski Askeri Okul öğrencisi ve 1 açıkta üsteğmen yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde sorgulamaları tamamlanan H.D., A.B., O.A., T.E., A.Ç., E.D., M.S., Ö.Ş.Ö., S.E.P. Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, önceki gün adliyeye sevk edilen O.A. ve Y.M. adli kontrol ile serbest kaldı.