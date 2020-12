Savunma sanayimizi küresel lider yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla hitap etti.Bu otoyolla bozkırı yeşille buluşturuyoruz. Sağlık alanında dev adımlar atıp, yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ulaştırma yatırımlarında da Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nu da cumartesi açacağız. Bu mutluluğu milletimizle paylaşacağız.(ABD'nin yaptırım kararı) Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, hedeflerine yaklaştıkça, bunlarla bağlantılı olarak istikbal ve egemenlik haklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıkça saldırılar artıyor. Tek taraflı yaptırımlarla, tehditle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. CAATSA ilk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmakta. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Asıl amaç ülkemizin savunma sanayiinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir. Gerekçe, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almış olması. Ellerindeki savunma sistemlerini almamız için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan ABD, ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekti. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.(Yıllık yakıt ve zaman tasarrufu)toplam uzunluk(275 km otoyol,55 km bağlantıyolu)(Ankara-Acıkuyu arası 1. kesim- 4 Eylül'de açıldı)(İkinci kesim-Dün açıldı)(Alayhan-Gölcük arası 3. kesim- 4 Eylül'de açıldı)viyadükköprüüst geçitköprülükavşakalt geçitBu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayii inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız. Savunma sanayimizi bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız. İsmail Demir ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Yakın işbirliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşmıyoruz. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra da yaptırıma tabi tutulmuş, bugünkü savunma sanayiinin temelleri atılmıştı.ANKARA-NİĞDE Otoyolu, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz ulaşımın en önemli aksı. Otoyol, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik hareketliliği de kesintisiz hale getirecek.Otoyol, Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri gibi turistik rotalara da ulaşımı kolaylaştıracak.TERÖRLE mücadelemizi, sınır ötesi harekâtlarımızı, savunma sanayii ürünleri ihracatımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Hamdolsun Türkiye bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını geride bırakmıştı. Elbette sıkıntılar olacaktır ama her sıkıntı çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bu şarkı burada bitmez, bir kez daha durmak yok, yola devam diyoruz.SAVUNMA sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz. Milli ve yerli HİSAR A'nın envantere girişi öncesi kabul testi yapıldı. HİSAR A füzemizin seri üretimi hayırlı olsun. Bu güzel hizmetten dolayı Savunma Sanayii Başkanlığı, Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK'ı tebrik ediyorum.SALGIN nedeniyle işleri azalan esnafımıza desteğimizi önceki gün açıkladım. Kısa çalışma gibi destekleri zaten sürdürüyoruz. Elimizdeki tüm kaynakları kullanarak iş insanlarımızın ve çalışanlarımızın yanında duruyoruz. Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destek ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz.TÜRKİYE'Yİ yönlendiremeyenlerin muhalefeti maşa olarak kullanma gayretlerini yakından izliyoruz. Bu beşinci kol faaliyetlerini hüsrana uğratacağız.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, otoyol açılış töreni sonrası Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti.TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin Yusufeli Barajı'nda 260 metre yüksekliğe ulaşıldığını ve inşaatın bitmesi için 15 metre kaldığını bildirdi.