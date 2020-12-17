Savunma sanayimizi küresel lider yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla hitap etti.
Bu otoyolla bozkırı yeşille buluşturuyoruz. Sağlık alanında dev adımlar atıp, yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ulaştırma yatırımlarında da Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nu da cumartesi açacağız. Bu mutluluğu milletimizle paylaşacağız.
(ABD'nin yaptırım kararı) Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, hedeflerine yaklaştıkça, bunlarla bağlantılı olarak istikbal ve egemenlik haklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıkça saldırılar artıyor. Tek taraflı yaptırımlarla, tehditle bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. CAATSA ilk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmakta. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Asıl amaç ülkemizin savunma sanayiinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir. Gerekçe, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almış olması. Ellerindeki savunma sistemlerini almamız için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan ABD, ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekti. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.
1 MİLYAR 600 MİLYON LİRA
(Yıllık yakıt ve zaman tasarrufu)
330 KM
toplam uzunluk
(275 km otoyol,
55 km bağlantı
yolu)
109 KM
(Ankara-Acıkuyu arası 1. kesim- 4 Eylül'de açıldı)
152 KM
(İkinci kesim-Dün açıldı)
59 KM
(Alayhan-Gölcük arası 3. kesim- 4 Eylül'de açıldı)
5
viyadük
49
köprü
76
üst geçit
19
köprülü
kavşak
120
alt geçit
İKİ KAT ÇALIŞACAĞIZ
Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayii inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız. Savunma sanayimizi bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız. İsmail Demir ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Yakın işbirliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşmıyoruz. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra da yaptırıma tabi tutulmuş, bugünkü savunma sanayiinin temelleri atılmıştı.
EDİRNE'DEN ŞANLIURFA'YA KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK
ANKARA-NİĞDE Otoyolu, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz ulaşımın en önemli aksı. Otoyol, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik hareketliliği de kesintisiz hale getirecek.
TURİZM ROTASI İÇİN KOLAYLIK
Otoyol, Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri, Karlık Kilisesi, Aziz Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri gibi turistik rotalara da ulaşımı kolaylaştıracak.
YAPTIRIMLA KİLİTLENİP KALMA NOKTASINI GEÇTİK
TERÖRLE mücadelemizi, sınır ötesi harekâtlarımızı, savunma sanayii ürünleri ihracatımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Hamdolsun Türkiye bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını geride bırakmıştı. Elbette sıkıntılar olacaktır ama her sıkıntı çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bu şarkı burada bitmez, bir kez daha durmak yok, yola devam diyoruz.
HİSAR A'DA SERİ ÜRETİM MÜJDESİ
SAVUNMA sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz. Milli ve yerli HİSAR A'nın envantere girişi öncesi kabul testi yapıldı. HİSAR A füzemizin seri üretimi hayırlı olsun. Bu güzel hizmetten dolayı Savunma Sanayii Başkanlığı, Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK'ı tebrik ediyorum.
SALGIN BİTENE KADAR HER KESİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK
SALGIN nedeniyle işleri azalan esnafımıza desteğimizi önceki gün açıkladım. Kısa çalışma gibi destekleri zaten sürdürüyoruz. Elimizdeki tüm kaynakları kullanarak iş insanlarımızın ve çalışanlarımızın yanında duruyoruz. Her kesime yönelik desteklerimizi salgının yol açtığı sıkıntılar ortadan kalkana kadar devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destek ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz.
MUHALEFETIN BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ HÜSRANA UĞRAYACAK
TÜRKİYE'Yİ yönlendiremeyenlerin muhalefeti maşa olarak kullanma gayretlerini yakından izliyoruz. Bu beşinci kol faaliyetlerini hüsrana uğratacağız.
HÜDAPAR'DAN ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, otoyol açılış töreni sonrası Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti.
YUSUFELİ'NDE SON 15 METRE
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin Yusufeli Barajı'nda 260 metre yüksekliğe ulaşıldığını ve inşaatın bitmesi için 15 metre kaldığını bildirdi.