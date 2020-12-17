Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Üyesi olan Burhan Üstün, 10 Ocak 2021 tarihinde yaş haddinden emekli olacak. Üstün'ün yerine gelecek ismi belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu'nda bugün beklenen seçim gerçekleştirildi. Yargıtay'da 340 isim sandığa gitti.

AYM üyeliği için kritik seçim sonuçlandı! İşte en çok oyu alan 3 isim... | Video

Bilindiği gibi seçime giden süreç içerisinde birçok isim adaylığını açıklamış, ancak daha sonra bu isimlerden bazıları adaylıktan çekilmişti. Eski HSK üyelerinden ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik, 11. Hukuk Üyesi Mikail Özdemir, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal ve 2. Ceza Dairesi Üyesi Yusuf Kuzu da bu şekilde adaylıktan daha sonra çekildiklerini açıklamıştı.

Yargıtay 1. Başkanlığı seçime bir gün kala adayların kesin listesini Yargıtay üyelerine göndermiş, buna göre seçimde 5 isim yeni AYM üyesi olmak için bugün yarıştı.

(İrfan Fidan)

Bu isimler şu şekilde;

Adalet Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol,

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy,

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu,

İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi İrfan Fidan,

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun…

(Nevzat Özsoy)

Bugün yapılan seçimle en çok oyu alan 3 isim belli oldu. İrfan Fidan 107 oy, Nevzat Özsoy 65 oy ve Mustafa Erol ise 52 oy alarak en çok oyu alan ilk 3 isim oldu.

İşte seçimin tam listesi

İrfan Fidan 107 oy

Nevzat Özsoy 65 oy

Mustafa Erol 52 oy

Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45 oy

Mahmut Coşkun 35 oy

Seçimde toplam 340 kişi oy kullanırken bu oylardan 21'i boş, 15'i geçersiz sayıldı.

(Mustafa Erol)

ŞİMDİ NE OLACAK?

Yargıtay üyelerinin oy kullandığı seçimde en çok oyu alan 3 aday Cumhurbaşkanlığı'na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu 3 isimden birini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atayacak. Bu isim 12 yıl süreyle Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görev yapacak.

SON ASKERİ YARGI KÖKENLİ ÜYE DE EMEKLİ OLUYOR

Öte yandan, AYM'nin son askeri yargı kökenli üyesi olan Serdar Özgüldür de 22 Aralık'ta yaş haddinden emekli oluyor. Özgüldür'ün yerine ise yeni üye seçimi yapılmayacak. AYM, 2017 Anayasa değişikliği referandumda hüküm altına alındığı gibi 15 üyeli olarak göreve devam edecek.