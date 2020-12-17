Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı!

Başakn Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus ile ilgili mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında barışa ve kardeşliğe vurgu yaptı, Mevlana'nın izinden gidileceğini ifade etti.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hâkim olması için gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz.