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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Öldürmekten başka şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen Mevlana’nın tutuşturduğu sevgi ve hikmet meşalesini taşımayı sürdüreceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:13 Son Güncelleme: 17.12.2020 15:23 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı!

Başakn Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus ile ilgili mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında barışa ve kardeşliğe vurgu yaptı, Mevlana'nın izinden gidileceğini ifade etti.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyor, bölgemizde barış ve adaletin hâkim olması için gayret gösteriyoruz. Öldürmekten, katletmekten, yakıp-yıkmaktan başka hiçbir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, biz Mevlana'nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı!
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