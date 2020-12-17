Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 17 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 17 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

17 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 206.102

VAKA SAYISI: 27.515

HASTA SAYISI: 4.209

VEFAT SAYISI: 243

İYİLEŞEN SAYISI: 30.494

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.955.680

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.721.607

AĞIR HASTA SAYIMIZ UZUN BİR ARADAN SONRA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 205.397

VAKA SAYISI: 29.718

HASTA SAYISI: 4.893

VEFAT SAYISI: 240

İYİLEŞEN SAYISI: 29.992

TOPLAM VAKA SAYISI: 1.898.447

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.661.191



BİR SÜREDİR GÜNLÜK HASTA SAYIMIZ DÜŞÜŞTE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım