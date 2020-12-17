Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 17 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 17 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
17 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 206.102
VAKA SAYISI: 27.515
HASTA SAYISI: 4.209
VEFAT SAYISI: 243
İYİLEŞEN SAYISI: 30.494
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.955.680
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.721.607
AĞIR HASTA SAYIMIZ UZUN BİR ARADAN SONRA DÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 205.397
VAKA SAYISI: 29.718
HASTA SAYISI: 4.893
VEFAT SAYISI: 240
İYİLEŞEN SAYISI: 29.992
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.898.447
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.661.191
BİR SÜREDİR GÜNLÜK HASTA SAYIMIZ DÜŞÜŞTE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım