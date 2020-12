Son dakika: Mahkemeden Menemen Belediyesi için flaş karar!

Menemen Belediyesi Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca kura çekiminde başkan vekili olarak Deniz Karakurt getirilmişti. AK Parti seçimin yasada belirtilen şekilde yapılmadığını öne sürerek itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kura seçimi yenilenecek. AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, "Karar bize tebliğ edildi. Menemen için hayırlı olsun" dedi.







MAHKEME YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, belediye başkan vekili seçiminde yönetmeliğe aykırı davranıldığını, bu nedenle sonuca itiraz edeceklerini açıklamıştı. Çelik, daha sonra bölge idare mahkemesine yürütmenin durdurulması için itiraz etmişti.Mahkeme, yapılan itirazla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kura seçimi önümüzdeki günlerde tekrarlanacak.







İKİ İSİM YARIŞMIŞTI

Başkanvekilliği seçiminde CHP'li Deniz Karakurt ile AK Partili Aydın Pehlivan yarışmıştı. 4. Turda her iki adayın 15'er oy alması sonrası kura çekimi yapılmış ve bunun sonucunda Karakurt başkanvekili seçilmişti.



AK PARTİ'DEN CAM FANUS VE KIRMIZI TOP İTİRAZI

AK Parti, yapılan kuranın Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine aykırı yapıldığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvuruda bulundu. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, konuyla ilgili, "Eşitlik halinde kura çekilir. Kura çekimi birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kağıtlar torbaya konularak meclis başkanı tarafından çekilmek suretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olur. Yani demem o ki aday isimleri, sürpriz yumurta topları ve cam tabağa konulmaz" dedi.







KIRMIZI TOPLARI AK PARTİLİLER GETİRDİ

CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi. Turan, "Seçim günü tüm kararları birlikte gayet demokratik şekilde aldık" dedi. "Kırmızı topları kim önerdi?" Sorusuna CHP'li Turan, "Seçimde AK Partili meclis üyeleri tarafından isimlerin yazıldığı kâğıtların toplara konulması istendi, biz de kabul ettik. Topları AK Parti Meclis üyesi Yusuf Demirci getirdi. Tüm meclis üyeleri de kabul etti" diye konuştu.