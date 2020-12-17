SON DAKİKA! Ümit Özdağ parti kuracak mı? İlk kez SABAH.COM.TR'ye açıkladı...

Özdağ bu soruya şu yanıtı verdi:

"Ben de parti kuracağımı doğrusu Bülent Bey'den öğrendim. Televizyondan takip ediyorum bu iddiaları. Böyle önemli bir haberi muhattabına sormadan yapmak bence gazetecilik değil. Aradınız, teşekkür ediyorum, size yanıtımı veriyorum. Böyle bir durum yok.

İddialara ilişkin bir basın açıklaması yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da yanıt veren Özdağ, "Bu konuda açıklama yapma gibi bir düşüncem de yok." dedi.