Tıbbi-aromatik bitkilerle cazibe merkezi olabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) nedeniyle çevrim içi düzenlenen "Dördüncü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı"na, video mesaj gönderdi.Çalıştayın başarılı geçmesini dileyen Erdoğan, "Tam da şifa aradığımız pandemi döneminde, burada konuşulacak konular, ayrı bir değer taşıyor. Zira hepimiz bugünlerde, sağlığın, derin bir nefes alabilmenin, ne kadar büyük nimet olduğunu, daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.Tüm dünyada katlanarak artan bir süratle, doğal olana dönüş olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Bunun en önemli göstergesi, bitkisel ilaçların, artan pazar payıdır. Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi, mutlaka göz önüne almalıyız. Ve bu fırsatı, ülkemiz lehine kullanmalıyız" diye konuştu.