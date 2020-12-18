HDP kirli sicilini unutup atv’yi hedef aldı

Terör örgütü PKK'ya açıktan destek veren, şimdiye kadar yapılan birçok katliam ve terör eylemine sessiz kalan HDP, bir televizyon haberinde parti amblemindeki yaprak ve yıldızların yerine silah ve mermilerin kullanıldığı görselden rahatsız oldu. atv Ana Haber Bülteni'nde HDP'nin kapatılmasına ilişkin açıklamalarla ilgili haberde kullanılan görseli gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunan HDP, görselin 'halkı kin ve düşmanlığa' sevk ettiğini iddia etti. Şimdiye kadar halkı ayrıştıran, kin ve düşmanlığa sevk eden birçok eyleme imza atan, bir kez olsun terör örgütünü kınayamayan HDP'nin ikiyüzlülüğüne sosyal medyada tepki yağdı. Bir görselde amblemine konulan silah ve mermilerden sözde rahatsız olan HDP, terörle içiçe olan vekillerini ağzına bile almıyor. İşte onlardan bazıları:HDP eski milletvekili Faysal Sarıyıldız, 2015'te PKK'nın Türkiye'deki bombalı eylemlerinde kullanılmak üzere olan silahları teslim alırken yakalanmıştı.Geçen hafta örgüt üyesi Ercan Oğuz'un gözaltına alınması sırasında şüphelinin cebindeki telefonu HDP Şırnak milletvekili Nuran İmir'in dellileri karartmak amacıyla gizlice aldığı ortaya çıkmıştı.HDP'li toplam 73 belediye başkanı hakkında terör suçları kapsamında dava açıldı. 53 milletvekili hakkında ise şu anda Meclis'te 795 fezleke bulunuyor.Terör örgütüne lojistik destek sağlayacak sonra da hür basının haber alma hakkını engellemeye çalışacaksınız.atv, Türkiye'nin sigortası olan yayın kuruluşlarından biridir. HDP ancak bu kadar güzel anlatılabilirdiHiç kimse terör örgütüne yaslanarak birtakım ifadelerde bulunmamalıdır.