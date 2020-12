Başkan Erdoğan’dan CHP’ye tepki: AK Parti’ye yönelik tehditler katıksız faşizmin izleridir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası Kağıthane Meydanı'nın açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden video konferansla hitap etti. Kağıthane'deki törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlayamıyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. "İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız, muhalefet etmeyen medyanın kapısına kilit vuracağız" diyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız, hukuk devletine bağlılığınız...Biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden, milletin seçtiği başbakanı alçakça darağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her darbenin, her muhtıranın, her cuntanın içinde veya arkasında yer almalarından biliriz.Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerinin içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Bu kadar tacizler, tecavüzler oldu partinizde. Sesleri çıktı mı? Çıkmadı. 2023'e kadar milletimize tüm bu gerçekleri anlatacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz.Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Velhasıl biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini...Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fert kalmadan mücadeleyi sürdürmeye, yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser inşasına devam edeceğiz. Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Çok büyük engel ve tuzaklarla karşılaşıyoruz. Ama bunlar bizi hedefimize ulaşma konusunda çok daha azimli ve kararlı hale getiriyor. Sosyal desteklerle milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz.Açılışını yaptığımız Kağıthane meydan projesi eserlerimizden biridir. Tüm Kağıthanelileri bu güzel eserle birlikte baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum. İnşallah baharla birlikte anneler, çocuklarıyla birlikte burada güzel vakit geçirecekler. Pek çok alanda Kağıthane'yi İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Seyrantepe'de yapımı devam eden 620 yataklı hastaneyi kısa zamanda inşallah tamamlıyoruz.Başkan Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde cemaate seslenerek salgın uyarısında bulundu.Malum koronavirüs belasıyla iç içeyiz. Birçok yakınımız ebedi âleme göç etti. Birçok kardeşimiz hasta yatağında. Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok hassas, çok dikkatli olmaya mecburuz. İşi gevşek tutmamalıyız. Bazı tedbirler alıyoruz ve alacağız. Bunun sebebi bu süreci hayırlısıyla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde atlatmak. Onun için temizlik, sosyal mesafe ve maskeye çok çok dikkat etmemiz lazım. En önemlisi de maske. Çünkü, bu virüs denilen belanın vücutlarımıza girip girmemesini onunla engelleme şansımız var. Yılbaşında malum sokağa çıkma yasağımız var. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.Başkan Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni dönemde Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri değerlendirildi. Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmesiyle zaman kaybı yaşandığına işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti ve Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Almanya Başbakanı Merkel'e teşekkür etti. Başkan Erdoğan, dün ayrıca Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile de telefonda görüştü.