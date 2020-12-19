Çocuk istismarcısı ilçe başkanı istifa etti

Bursa'da, 17 yaşındaki parti üyesi S.G'yi taciz ettiği ortaya çıkan CHP Osmangazi ilçe başkanı Mete Akyolcular, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. S.G.'nin cep telefonuna, "Bana abi deme senden hoşlanıyorum" içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmış, genç kızın ailesi ise durumu CHP Genel Merkezine bildirmişti. Akyolcular sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Asıl hedef ben değilim, asıl hedef CHP'dir. Seçimle geldiğim İlçe Başkanlığı görevimden, CHP'ye daha fazla zarar vermemek için istifa ediyorum. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.