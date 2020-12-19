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Çocuk istismarcısı ilçe başkanı istifa etti

17 yaşındaki parti üyesi S.G'yi taciz ettiği ortaya çıkan Osmangazi ilçe başkanı Mete Akyolcular istifa etti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 19.12.2020 ABONE OL
Çocuk istismarcısı ilçe başkanı istifa etti
Bursa'da, 17 yaşındaki parti üyesi S.G'yi taciz ettiği ortaya çıkan CHP Osmangazi ilçe başkanı Mete Akyolcular, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. S.G.'nin cep telefonuna, "Bana abi deme senden hoşlanıyorum" içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmış, genç kızın ailesi ise durumu CHP Genel Merkezine bildirmişti. Akyolcular sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Asıl hedef ben değilim, asıl hedef CHP'dir. Seçimle geldiğim İlçe Başkanlığı görevimden, CHP'ye daha fazla zarar vermemek için istifa ediyorum. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

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Çocuk istismarcısı ilçe başkanı istifa etti
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