Gaziantep'teki patlamayla ilgili flaş açıklama

SANKO Üniversitesi Hastanesi KOVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.



Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun bakım ünitesinde yedi, başka bir hastaneye nakil sırasında bir olmak üzere toplam sekiz hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu hayatını kaybeden hastaların Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) oldukları belirlenirken, yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi.



Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8'i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.