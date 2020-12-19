Hayali yemek üzerinden yalan ittifakı

'DELİLLERİYLE ÇÜRÜTÜLMÜŞ İFTİRADIR'

Sık sık hakkında kara propaganda yürütülen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise sosyal paylaşım sitesi şahsi Twitter hesabı üzerinden, iddiaların gerçek olmadığını yineledi. AK Partili Tin, şunları kaydetti:



"Hakkımdaki "yediği yemekleri belediyeye ödetti" başlıklı haberler, delilleriyle çürütülmüş iftiradır. Kimlerin oyunu olduğu aşikar yalan haberler, maksatlı olarak tekrar gündeme sokulmuştur. Yargıya taşıdığım, çamur siyasetini ve kaynağını kurutacak belgeleri bilginize sunuyorum."

Şahin Tin'e haksızlık yapıldığını savunan AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız da, "Bu faturaların doğru olmadığı, yemeklerde hiçbir milletvekilinin bulunmadığı zamanında resimlerle ispatlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Yeniden gündeme getirilmesi haksızlık" ifadelerini kullandı.